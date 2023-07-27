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В Бурятии ОПГ наркоторговцев не смогла скостить себе срок

В Бурятии ОПГ наркоторговцев не смогла скостить себе срок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они распространяли наркотики каннабисного происхождения

Члены организованной преступной группы наркодилеров из Селенгинского района Бурятии не смогли оспорить приговоры.

Как сообщал «Байкал-Daily», группировку задержали в январе 2021 года. Лидером ОПГ оказался житель города Гусиноозёрск. Он уговорил семейную пару из села Дэбэн, а затем их знакомого, собирать коноплю и изготавливать из неё наркотики.

Готовые партии гашиша и марихуаны они отправляли в Гусиноозёрск руководителю. При этом наркотики прятали в пакетах с вещами, которые за плату возили ничего не подозревающие водители.

Участники преступной группы соблюдали меры конспирации, используя кодовые условные фразы в общении и переписках.

Женщина, которая участвовала в преступной группе, до суда не дожила. А её супруг и двое других подельников зимой 2023 года получили длительные сроки.

- Судом руководителю группы назначено наказание в виде 13 лет в исправительной колонии особого режима. Двое других участников преступной группы осуждены к 12 годам 6 месяцам и 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Осуждённые не согласились с назначенными приговорами. Сторона защиты подала апелляционные жалобы, заявив о непричастности осуждённых к содеянному.

Однако Верховный суд Бурятии, учитывая мнение прокурора, возражавшего против удовлетворения доводов жалоб, оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу. 
наркотики

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