Они распространяли наркотики каннабисного происхождения
Члены организованной преступной группы наркодилеров из Селенгинского района Бурятии не смогли оспорить приговоры.
Как сообщал «Байкал-Daily», группировку задержали в январе 2021 года. Лидером ОПГ оказался житель города Гусиноозёрск. Он уговорил семейную пару из села Дэбэн, а затем их знакомого, собирать коноплю и изготавливать из неё наркотики.
Готовые партии гашиша и марихуаны они отправляли в Гусиноозёрск руководителю. При этом наркотики прятали в пакетах с вещами, которые за плату возили ничего не подозревающие водители.
Участники преступной группы соблюдали меры конспирации, используя кодовые условные фразы в общении и переписках.
Женщина, которая участвовала в преступной группе, до суда не дожила. А её супруг и двое других подельников зимой 2023 года получили длительные сроки.
- Судом руководителю группы назначено наказание в виде 13 лет в исправительной колонии особого режима. Двое других участников преступной группы осуждены к 12 годам 6 месяцам и 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Осуждённые не согласились с назначенными приговорами. Сторона защиты подала апелляционные жалобы, заявив о непричастности осуждённых к содеянному.
Однако Верховный суд Бурятии, учитывая мнение прокурора, возражавшего против удовлетворения доводов жалоб, оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу.
В Бурятии ОПГ наркоторговцев не смогла скостить себе срок
Происшествия, Фото:
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