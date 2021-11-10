В группу входили несколько мужчин и одна женщина
В Бурятии завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы в сбыте гашиша и марихуаны, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Членов группы задержали в январе 2021 года.
- Следствием установлено, что с июля 2019 года трое жителей села Дэбэн Селенгинского района в возрасте от 34 до 48 лет, в том числе, женщина, заготавливали крупные партии наркотиков каннабисного происхождения, - сообщили в МВД по Бурятии.
Затем готовые наркотики доставляли в Гусиноозёрск 47-летнему мужчине, который руководил всей «работой». Наркотики везли водители организаций, занимающихся перевозкой и поставкой грузов.
После получения запрещённых веществ житель Гусиноозёрска подыскивал покупателей и продавал им «товар.
У участников организованной группы изъяли гашиш и марихуану в крупном размере, а также предназначенное для их изготовления оборудование и упаковочный материал.
Возбуждено пять уголовных дел, которые соединены в одно производство с уголовным делом по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – до 20 лет лишения свободы.
В Бурятии раскрыли группу наркодилеров
Происшествия, Фото:
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