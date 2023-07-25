В Бурятии осудили мужчину, пытавшегося вывезти за границу ценнейший мускус кабарги



Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Бурятии предотвратили попытку контрабанды мускуса (струи) кабарги. Всё произошло ещё год назад – в июле 2022-го. У 49-летнего мужчины, который собирался лететь в Улан-Батор, обнаружили и изъяли 54 экземпляра этого вещества. Его общий вес составил почти полтора килограмма.







Нарушитель спрятал мускус кабарги в своём багаже. В Бурприроднадзоре ущерб животному миру и государству оценили в 9 миллионов 720 тысяч рублей.



- В процессе предварительного следствия установлено, что противоправную деятельность гражданин совершал в составе группы лиц по предварительному сговору, – отметили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Бурятии.



Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). Суд признал его виновным и назначил наказание – пять с половиной лет лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.



Справка:



Мускус кабарги – коричнево-бурое, сложное по составу вещество с резким характерным запахом, которое синтезируется в мускусной железе самца кабарги и высоко ценится в народной медицине, особенно – в странах Юго-Восточной Азии. Традиционная восточная медицина считает, что мускусная струя излечивает человека от 200 болезней.



Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость – от 800 до 1400 рублей за 1 грамм в зависимости от качества.



Согласно российскому законодательству, железы кабарги и содержащийся в них мускус попадают под действие конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Они относятся к стратегически важным ресурсам страны. Вывоз этих животных, их частей и дериватов допустим только при наличии разрешения федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

