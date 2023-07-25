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В Бурятии осудили мужчину, пытавшегося вывезти за границу ценнейший мускус кабарги

В Бурятии осудили мужчину, пытавшегося вывезти за границу ценнейший мускус кабарги
Происшествия,  Фото:пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Бурятии
Ущерб от его действий перевалил за девять миллионов рублей

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Бурятии предотвратили попытку контрабанды мускуса (струи) кабарги. Всё произошло ещё год назад – в июле 2022-го. У 49-летнего мужчины, который собирался лететь в Улан-Батор, обнаружили и изъяли 54 экземпляра этого вещества. Его общий вес составил почти полтора килограмма.


Нарушитель спрятал мускус кабарги в своём багаже. В Бурприроднадзоре ущерб животному миру и государству оценили в 9 миллионов 720 тысяч рублей.
 
- В процессе предварительного следствия установлено, что противоправную деятельность гражданин совершал в составе группы лиц по предварительному сговору, – отметили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). Суд признал его виновным и назначил наказание – пять с половиной лет лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.

Справка:

Мускус кабарги – коричнево-бурое, сложное по составу вещество с резким характерным запахом, которое синтезируется в мускусной железе самца кабарги и высоко ценится в народной медицине, особенно – в странах Юго-Восточной Азии. Традиционная восточная медицина считает, что мускусная струя излечивает человека от 200 болезней.

Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость – от 800 до 1400 рублей за 1 грамм в зависимости от качества.

Согласно российскому законодательству, железы кабарги и содержащийся в них мускус попадают под действие конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Они относятся к стратегически важным ресурсам страны. Вывоз этих животных, их частей и дериватов допустим только при наличии разрешения федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
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