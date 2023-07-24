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Забайкалец, расчленивший пенсионерку, предстанет перед судом

Забайкалец, расчленивший пенсионерку, предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина частично признал свою вину

50-летний житель города Краснокаменск обвиняется в убийстве беспомощного человека, а также в кражах, в том числе с банковского счета, совершенных с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, в декабре 2022 года в городе Краснокаменск обвиняемый убил 71-летнюю женщину.

Обвиняемый был знаком с потерпевшей, которая жила в соседней квартире. Он знал, что пожилая женщина после перенесённого заболевания с трудом передвигалась по квартире. Мужчина иногда за деньги помогал соседке в домашних делах.

- В ночь на 27 декабря 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения потребовал у пожилой женщины деньги, и когда женщина отказала в просьбе, задушил её. Из квартиры потерпевшей обвиняемый похитил ноутбук, и другие ценные вещи, а также банковскую карту, с которой с помощью похищенного ноутбука перевёл деньги в сумме более 40 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

В дальнейшем, для сокрытия следов совершенного убийства, обвиняемый расчленил тело потерпевшей и выбросил его. О совершенном преступлении правоохранительным органам стало известно от сына женщины, который, приехав домой к матери, обнаружил следы крови в её квартире. Преступника задержали в ходе совместной работы следователей СК и полицейских.

В ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал вину в инкриминируемых преступлениях. Согласно выводам судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый способен отдавать отчёт своим действиям.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Забайкальский край убийство

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