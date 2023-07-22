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Улан-удэнец задушил сожительницу и уснул

Улан-удэнец задушил сожительницу и уснул
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Об убийстве случайно узнал знакомый

14 июля в комнате общежития на улице Пушкина в Улан-Удэ обнаружили тело 60-летней женщины. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что смерть наступила от асфиксии в результате удушения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний сожитель покойной женщины. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах убийства. Ему уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

- По данным следствия, сожители проживали в общежитии, злоупотребляли спиртными напитками. Вечером 13 июля на фоне алкогольного опьянения между ними из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой мужчина повалил женщину на пол и сдавил сначала руками, а затем коленом её шею, отчего потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого обвиняемый уснул, следующим утром снова принялся употреблять спиртные напитки, пока один из его знакомых, случайно узнавший о происшествии, не обратился в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.
убийство

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