Улан-удэнец задушил сожительницу и уснул

Об убийстве случайно узнал знакомый



14 июля в комнате общежития на улице Пушкина в Улан-Удэ обнаружили тело 60-летней женщины. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что смерть наступила от асфиксии в результате удушения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний сожитель покойной женщины. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах убийства. Ему уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



- По данным следствия, сожители проживали в общежитии, злоупотребляли спиртными напитками. Вечером 13 июля на фоне алкогольного опьянения между ними из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой мужчина повалил женщину на пол и сдавил сначала руками, а затем коленом её шею, отчего потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого обвиняемый уснул, следующим утром снова принялся употреблять спиртные напитки, пока один из его знакомых, случайно узнавший о происшествии, не обратился в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

