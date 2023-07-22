Об убийстве случайно узнал знакомый
14 июля в комнате общежития на улице Пушкина в Улан-Удэ обнаружили тело 60-летней женщины. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что смерть наступила от асфиксии в результате удушения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний сожитель покойной женщины. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах убийства. Ему уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- По данным следствия, сожители проживали в общежитии, злоупотребляли спиртными напитками. Вечером 13 июля на фоне алкогольного опьянения между ними из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой мужчина повалил женщину на пол и сдавил сначала руками, а затем коленом её шею, отчего потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого обвиняемый уснул, следующим утром снова принялся употреблять спиртные напитки, пока один из его знакомых, случайно узнавший о происшествии, не обратился в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.
Улан-удэнец задушил сожительницу и уснул
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Но до уголовного наказания дело так и не дошло
В ближайшее время начнётся укладка асфальта
Диких животных заметили местные жители
19-летний молодой человек отправится за решётку
Движение было быстро восстановлено
Женщина обвиняется в убийстве 17-летней девушки, совершённом в 1994 году
Пострадавший находится в больнице
Градины были больших размеров
Найдена только их перевёрнутая лодка
Жертв лишали свободы, избивали и издевались над ними
Его поймали благодаря бдительным очевидцам
Спящего вора в итоге разбудили полицейские и росгвардейцы
Иркутянин похитил у спящего пассажира 40 тысяч рублей
Стихия отрезала село от внешнего мира
Мужчина отправится в колонию