В Бурятии из-за разлива реки отрезан проезд к двум сёлам

Возможен дальнейший подъём уровня рек



К сёлам Тохой и Укыр-Челон в Джидинском районе Бурятии ограничен проезд. Причиной стал разлив реки Джида.



В районной группе «Джида-инфо. 24/7» сообщается, что произошёл подъем воды в реке Джида на 38 см.



- Запланирован выезд рабочей группы администрации района для оценки обстановки, - говорится в сообщении.



Отметим, ситуация может ухудшиться. В Бурятском гидрометцентре предупреждают, что в ближайшие сутки на реках юго-западных районов возможен подъём уровней рек с выходом воды на пойму, а также возможно образование селевых потоков.



