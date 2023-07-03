Возможен дальнейший подъём уровня рек
К сёлам Тохой и Укыр-Челон в Джидинском районе Бурятии ограничен проезд. Причиной стал разлив реки Джида.
В районной группе «Джида-инфо. 24/7» сообщается, что произошёл подъем воды в реке Джида на 38 см.
- Запланирован выезд рабочей группы администрации района для оценки обстановки, - говорится в сообщении.
Отметим, ситуация может ухудшиться. В Бурятском гидрометцентре предупреждают, что в ближайшие сутки на реках юго-западных районов возможен подъём уровней рек с выходом воды на пойму, а также возможно образование селевых потоков.
В Бурятии из-за разлива реки отрезан проезд к двум сёлам
Происшествия, Фото:
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