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Парня в летнем кафе в Улан-Удэ убили из ревности

Парня в летнем кафе в Улан-Удэ убили из ревности
Происшествия, 
Стали известны подробности расправы над посетителем летнего кафе

Как сообщал «Байкал-Daily», в летнем кафе на улице Лимонова в Улан-Удэ произошло убийство. Один посетитель набросился на другого с ножом. 29-летний потерпевший скончался на месте от ранений грудной клетки и живота.

В следственном управлении СК России по Бурятии раскрыли подробности преступления. Убийцей оказался 27-летний молодой человек; как выяснилось, он убил из-за ревности.

- По данным следствия, ночью 11 июня обвиняемый со своей девушкой пришёл в летнее кафе. После употребления спиртных напитков на фоне алкогольного опьянения и ревности у него возник конфликт с одним из посетителей заведения. Конфликт перерос в потасовку, которая продолжилась на улице. Позже очевидцы разняли дравшихся людей. Однако обвиняемый, не успокоившись, выхватил из кармана нож, забежал вслед за противником обратно в кафе и нанёс ему клинком два удара в грудь и живот, после чего скрылся. Потерпевший вскоре скончался от полученных повреждений, - сообщили в следственном управлении.

Обвиняемый задержан; на допросе он дал подробные показания об обстоятельствах совершённого убийства. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения: следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.

Отметим, молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. 
убийство

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