Стали известны подробности расправы над посетителем летнего кафе
Как сообщал «Байкал-Daily», в летнем кафе на улице Лимонова в Улан-Удэ произошло убийство. Один посетитель набросился на другого с ножом. 29-летний потерпевший скончался на месте от ранений грудной клетки и живота.
В следственном управлении СК России по Бурятии раскрыли подробности преступления. Убийцей оказался 27-летний молодой человек; как выяснилось, он убил из-за ревности.
- По данным следствия, ночью 11 июня обвиняемый со своей девушкой пришёл в летнее кафе. После употребления спиртных напитков на фоне алкогольного опьянения и ревности у него возник конфликт с одним из посетителей заведения. Конфликт перерос в потасовку, которая продолжилась на улице. Позже очевидцы разняли дравшихся людей. Однако обвиняемый, не успокоившись, выхватил из кармана нож, забежал вслед за противником обратно в кафе и нанёс ему клинком два удара в грудь и живот, после чего скрылся. Потерпевший вскоре скончался от полученных повреждений, - сообщили в следственном управлении.
Обвиняемый задержан; на допросе он дал подробные показания об обстоятельствах совершённого убийства. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения: следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.
Отметим, молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
Парня в летнем кафе в Улан-Удэ убили из ревности
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина поверила в объявление в мессенджере
А другие улан-удэнцы ломают их оборудование и бьют стёкла в машине
Стали известны подробности расправы над посетителем летнего кафе
Капитан танкера был пьян
Женщину доставили в больницу с ожогами
Молодой человек скончался на месте
За неделю злоумышленники спилили более 216 кубов деревьев
Мужчина поверил лжеполицейским и «сотруднику Центробанка»
Проводится оповещение населения
«Филдер» съехал с дороги и врезался в щебень
В РАЛХ рассказали, что именно осложняет его тушение
Ещё два человека получили травмы
Он погиб на реке Шадринка
ДТП произошло в СНТ «Металлист»
Она заявила в полицию, что сожитель угрожал ей убийством