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В летнем кафе в Улан-Удэ убили парня

В летнем кафе в Улан-Удэ убили парня
Происшествия, 
Молодой человек скончался на месте

В Улан-Удэ на улице Лимонова произошло убийство в летнем кафе. Преступление было совершено на выходных, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Убийством окончилась потасовка, которую устроил пьяный посетитель.

- Молодой человек под действием алкогольных напитков поссорился и подрался с одним из посетителей, после чего выхватил нож и нанёс им удары в грудь и живот противника. Потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении.

Нападавший скрылся, но вскоре был задержан. В ходе допроса он признал вину.

Информация уточняется.
убийство

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