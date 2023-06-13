В летнем кафе в Улан-Удэ убили парня

Молодой человек скончался на месте



В Улан-Удэ на улице Лимонова произошло убийство в летнем кафе. Преступление было совершено на выходных, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Убийством окончилась потасовка, которую устроил пьяный посетитель.



- Молодой человек под действием алкогольных напитков поссорился и подрался с одним из посетителей, после чего выхватил нож и нанёс им удары в грудь и живот противника. Потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении.



Нападавший скрылся, но вскоре был задержан. В ходе допроса он признал вину.



Информация уточняется.

