В летнем кафе в Улан-Удэ убили парня

Молодой человек скончался на месте
В Улан-Удэ на улице Лимонова произошло убийство в летнем кафе. Преступление было совершено на выходных, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Убийством окончилась потасовка, которую устроил пьяный посетитель.
- Молодой человек под действием алкогольных напитков поссорился и подрался с одним из посетителей, после чего выхватил нож и нанёс им удары в грудь и живот противника. Потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении.
Нападавший скрылся, но вскоре был задержан. В ходе допроса он признал вину.
Информация уточняется.
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