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В Бурятии в ДТП погиб мужчина

В Бурятии в ДТП погиб мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Три человека госпитализированы

Накануне вечером в Кабанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Около 22 часов на 74 км. трассы «Тресково-Заречье» 37-летний водитель, управляя автомобилем «Honda CR-V», следуя со стороны села Сухая в направлении посёлка Энхалук, в 3 км от села Сухая совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате аварии 38-летний пассажир автомобиля погиб. Водителя и двух пассажиров – девушку и мужчину – госпитализировали. Ещё один пассажир – девушка – отпущена домой после осмотра медиков.


ДТП

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