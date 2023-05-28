Три человека госпитализированы
Накануне вечером в Кабанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Около 22 часов на 74 км. трассы «Тресково-Заречье» 37-летний водитель, управляя автомобилем «Honda CR-V», следуя со стороны села Сухая в направлении посёлка Энхалук, в 3 км от села Сухая совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате аварии 38-летний пассажир автомобиля погиб. Водителя и двух пассажиров – девушку и мужчину – госпитализировали. Ещё один пассажир – девушка – отпущена домой после осмотра медиков.
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 28.05.2023
Три человека госпитализированы
Из-за непотушенной сигареты там загорелся балкон
На этот раз электричества лишились более тысячи человек
Там устроят трёхкратную дезинфекцию
Автомобиль, в котором она ехала, врезался прямо в животное
Недалеко от деляны, где работает мужчина, нашли его одежду
А ещё 126 жителей республики появились на людях в пьяном виде
Он сливал бензин из автомобиля и решил закурить
Мужчина оставил в служебном автомобиле 15 тысяч рублей
Девушка потеряла обувь, пока всходила на пик Черского
Женщина отправится в колонию
Пострадавший госпитализирован с ожогами
Жильцы эвакуировались самостоятельно
Мужчина до смерти избил мать знакомой из-за норковой шапки
Мужчина обязан будет посещать нарколога и лечиться