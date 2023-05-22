Пенсионер не был пристёгнут
В воскресенье, 21 мая, в Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 81-летний водитель перевернувшегося на крышу автомобиля «Тойота Платц».
- Днём 81-летний водитель автомобиля «Тойота Платц», следуя со стороны села Энхэ-Тала в направлении села Мурочи, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБД по Бурятии.
Установлено, что пожилой мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности.
Как сообщал «Байкал-Daily», также ночью в воскресенье смертельная автоавария произошла в селе Кабанск. 31-летний водитель «Лексуса» погиб, врезавшись в сцену на центральной площади.
В Бурятии в ДТП погиб пожилой водитель
Происшествия, Фото:
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