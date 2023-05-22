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В Бурятии в ДТП погиб пожилой водитель

В Бурятии в ДТП погиб пожилой водитель
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пенсионер не был пристёгнут

В воскресенье, 21 мая, в Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 81-летний водитель перевернувшегося на крышу автомобиля «Тойота Платц».

- Днём 81-летний водитель автомобиля «Тойота Платц», следуя со стороны села Энхэ-Тала в направлении села Мурочи, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБД по Бурятии.

Установлено, что пожилой мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности.

Как сообщал «Байкал-Daily», также ночью в воскресенье смертельная автоавария произошла в селе Кабанск. 31-летний водитель «Лексуса» погиб, врезавшись в сцену на центральной площади.

ДТП смерть

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