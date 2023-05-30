Мальчик получил травмы головы
Накануне, 29 мая, в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка, катавшегося на велосипеде. Мальчика сбила женщина на автомобиле «Тойота Королла Филдер».
- Около 7 часов вечера 54-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя по улице Стартовая в посёлке Аэропорт, совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2012 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 10-летний мальчик был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу с травмами головы.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка был зафиксирован 23 мая: на бульваре Карла Макса водитель «Тойоты Клюгер» сбил 12-летнюю девочку, идущую по «зебре».
20 мая на улице Шумяцкого водитель «Лады Гранта» сбил 11-летнюю девочку.
17 мая в Кяхте пожилой водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на «зебре» сбил сразу двух 13-летних мальчиков.
14 мая в Бурятии произошло два наезда на детей, катавшихся на велосипедах.
8 мая на улице Конечная в Улан-Удэ водитель легковушки, не имеющий прав, сбил восьмилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде.
В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбила ребёнка на велосипеде
Происшествия, Фото:
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