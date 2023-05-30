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В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбила ребёнка на велосипеде

В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбила ребёнка на велосипеде
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мальчик получил травмы головы

Накануне, 29 мая, в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка, катавшегося на велосипеде. Мальчика сбила женщина на автомобиле «Тойота Королла Филдер».

- Около 7 часов вечера 54-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя по улице Стартовая в посёлке Аэропорт, совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2012 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП 10-летний мальчик был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу с травмами головы.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка был зафиксирован 23 мая: на бульваре Карла Макса водитель «Тойоты Клюгер» сбил 12-летнюю девочку, идущую по «зебре».

20 мая на улице Шумяцкого водитель «Лады Гранта» сбил 11-летнюю девочку.

17 мая в Кяхте пожилой водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на «зебре» сбил сразу двух 13-летних мальчиков.

14 мая в Бурятии произошло два наезда на детей, катавшихся на велосипедах.

8 мая на улице Конечная в Улан-Удэ водитель легковушки, не имеющий прав, сбил восьмилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде.


ДТП

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