15 мая

14 мая

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В Бурятии водители «Тойоты Виш» и «Лексуса» сбили детей на велосипедах

В Бурятии водители «Тойоты Виш» и «Лексуса» сбили детей на велосипедах
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадали мальчики 9 и 11 лет

Два наезда на детей, катавшихся на велосипедах, зарегистрировано в Бурятии в воскресенье, 14 мая. О них сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Первый произошёл в 112 микрорайоне Улан-Удэ. Около 8:30 часов утра 40-летняя женщина-водитель автомобиля «Лексус» во дворе дома № 27 сбила юного велосипедиста.

В результате ДТП девятилетний мальчик с травмами был доставлен в больницу.


Ещё одно ДТП произошло в посёлке Онохой Заиграевского района около трёх часов дня. 56-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» сбил 11-летнего ребёнка, неожиданно выехавшего на проезжую часть на велосипеде.

Мальчик получил травм различной степени тяжести.




ДТП

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