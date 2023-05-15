В Бурятии водители «Тойоты Виш» и «Лексуса» сбили детей на велосипедах









Два наезда на детей, катавшихся на велосипедах, зарегистрировано в Бурятии в воскресенье, 14 мая. О них сообщили в УГИБДД по Бурятии.Первый произошёл в 112 микрорайоне Улан-Удэ. Около 8:30 часов утра 40-летняя женщина-водитель автомобиля «Лексус» во дворе дома № 27 сбила юного велосипедиста.В результате ДТП девятилетний мальчик с травмами был доставлен в больницу.Ещё одно ДТП произошло в посёлке Онохой Заиграевского района около трёх часов дня. 56-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» сбил 11-летнего ребёнка, неожиданно выехавшего на проезжую часть на велосипеде.Мальчик получил травм различной степени тяжести.