В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка на велосипеде





Сегодня, 8 мая, около 14 часов на улице Конечная произошло ДТП.По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Тойота», не имеющий права управления транспортным средством, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка, пересекавшего проезжую часть на велосипеде.- В результате ДТП мальчик 2014 года рождения с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности за рулём и соблюдению ПДД. Родителям несовершеннолетних рекомендуем провести со своими детьми беседы о безопасном поведении на дороге.