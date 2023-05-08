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В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка на велосипеде

В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка на велосипеде
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на «зебре»

Сегодня, 8 мая, около 14 часов на улице Конечная произошло ДТП.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Тойота», не имеющий права управления транспортным средством, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка, пересекавшего проезжую часть на велосипеде.

- В результате ДТП мальчик 2014 года рождения с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности за рулём и соблюдению ПДД. Родителям несовершеннолетних рекомендуем провести со своими детьми беседы о безопасном поведении на дороге.

ДТП дети

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