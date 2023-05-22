Наезд произошёл возле многоквартирного дома
В субботу, 20 мая, в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка. На улице Шумяцкого пострадала 11-летняя девочка.
- Около 19 часов 46-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», следуя по улице Шумяцкого, в районе дома № 27 совершил наезд на ребёнка 2011 года рождения. В результате ДТП 11-летняя девочка с травмами была госпитализирована, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на детей в республике был зарегистрирован 17 мая: в Кяхте пожилой водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на «зебре» сбил сразу двух 13-летних мальчиков.
В воскресенье, 21 мая, в Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 81-летний водитель автомобиля «Тойота Платц».
В Улан-Удэ «Лада Гранта» сбила девочку
Происшествия, Фото:
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