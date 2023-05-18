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В Бурятии пожилой автомобилист сбил двух мальчиков

В Бурятии пожилой автомобилист сбил двух мальчиков
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на «зебре»

Накануне, 17 мая, в Кяхте автомобилист сбил сразу двух детей. Наезд произошёл прямо на «зебре».

- В 21:40 71-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя со стороны улицы Ленина в направлении посёлка Слобода, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух 13-летних мальчиков, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Дети отделались ссадинами и ушибами. После осмотра и оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на пешехода в республике был зарегистрирован ночью 16 мая: в Иволгинском районе водитель «Истаны» насмерть сбил 60-летнего мужчину.

Два наезда на детей, катавшихся на велосипедах, произошло в Бурятии в воскресенье, 14 мая.

ДТП

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