Наезд произошёл на «зебре»
Накануне, 17 мая, в Кяхте автомобилист сбил сразу двух детей. Наезд произошёл прямо на «зебре».
- В 21:40 71-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя со стороны улицы Ленина в направлении посёлка Слобода, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух 13-летних мальчиков, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Дети отделались ссадинами и ушибами. После осмотра и оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на пешехода в республике был зарегистрирован ночью 16 мая: в Иволгинском районе водитель «Истаны» насмерть сбил 60-летнего мужчину.
Два наезда на детей, катавшихся на велосипедах, произошло в Бурятии в воскресенье, 14 мая.
В Бурятии пожилой автомобилист сбил двух мальчиков
Происшествия, Фото:
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