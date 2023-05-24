ДТП произошло на бульваре Карла Маркса
Накануне, 23 мая, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на ребёнка. На бульваре Карла Макса пострадала 12-летняя девочка, её сбили прямо на «зебре».
- Около 2 часов дня 40-летний водитель автомобиля «Тойота Клюгер», следуя по бульвару Карла Маркса, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка 2011 года рождения. В результате ДТП 12-летняя девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка был зарегистрирован 20 мая: на улице Шумяцкого водитель «Лады Гранта» сбил 11-летнюю девочку.
17 мая в Кяхте пожилой водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на «зебре» сбил сразу двух 13-летних мальчиков.
14 мая в Бурятии произошло два наезда на детей, катавшихся на велосипедах.
В Улан-Удэ внедорожник сбил девочку на «зебре»
Происшествия, Фото:
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