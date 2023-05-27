Обгоревшего при пожаре 26-летнего жителя Бурятии оштрафовали на 40 тысяч



Не обошлось без пострадавших – 26-летний местный житель получил ожоги первой и второй степени. Его увезли в больницу.



Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. В республиканском управлении МЧС позже Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. В республиканском управлении МЧС позже рассказали , что при ремонте автомобиля молодой человек разлил бензин, который воспламенился «от постороннего источника зажигания».







Тем временем в районной вайбер-группе «Селенга-инфо.24/7» сообщили, что пострадавшего парня привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 20.4 КоАП РФ – за нарушение требований пожарной безопасности. Его решили оштрафовать на 40 тысяч рублей.



- Находясь в гараже, мужчина сливал бензин с автомобиля и закурил сигарету. В итоге произошло воспламенение. Огонь повредил гараж изнутри и стоявший там автомобиль УАЗ, – пишет «Селенга-инфо.24/7».

