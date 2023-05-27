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Обгоревшего при пожаре 26-летнего жителя Бурятии оштрафовали на 40 тысяч

Обгоревшего при пожаре 26-летнего жителя Бурятии оштрафовали на 40 тысяч
Происшествия,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
Он сливал бензин из автомобиля и решил закурить

Стали известны новые подробности пожара в селенгинском посёлке Бараты, во время которого пострадал человек. Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 25 мая на улице Комсомольская вспыхнул гараж. Пламя охватило площадь в пять квадратных метров.
 
Не обошлось без пострадавших – 26-летний местный житель получил ожоги первой и второй степени. Его увезли в больницу.

Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. В республиканском управлении МЧС  позже рассказали, что при ремонте автомобиля молодой человек разлил бензин, который воспламенился «от постороннего источника зажигания».


Тем временем в районной вайбер-группе «Селенга-инфо.24/7» сообщили, что пострадавшего парня привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 20.4 КоАП РФ – за нарушение требований пожарной безопасности. Его решили оштрафовать на 40 тысяч рублей.

- Находясь в гараже, мужчина сливал бензин с автомобиля и закурил сигарету. В итоге произошло воспламенение. Огонь повредил гараж изнутри и стоявший там автомобиль УАЗ, – пишет «Селенга-инфо.24/7».
пожар пострадавшие штраф

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