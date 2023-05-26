Пострадавший госпитализирован с ожогами
За минувшие сутки в Бурятии произошло 23 пожара. Причиной 18 возгораний стало неосторожное обращение с огнём.
В большинстве случаев горели мусор и сухая трава. Всего же начала года по этой причине в республике произошло почти 1,5 тысячи возгораний, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 25 мая в посёлке Бараты Селенгинского района загорелся гараж. Очаг был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
В результате пожара 26-летний мужчина получил ожоги. Пострадавший госпитализирован в больницу.
- Предварительно установлено, что пожар произошёл из-за неосторожных действий гражданина, который при ремонте автомобиля разлил бензин. От постороннего источника зажигания произошло воспламенение горючей жидкости с последующим распространением, - сообщил дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района ГУ МЧС России по Бурятии Родион Добычин.
В Бурятии пожар в гараже произошёл из-за разлитого бензина
Происшествия, Фото:
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