26 мая

25 мая

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В Бурятии пожар в гараже произошёл из-за разлитого бензина

В Бурятии пожар в гараже произошёл из-за разлитого бензина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пострадавший госпитализирован с ожогами

За минувшие сутки в Бурятии произошло 23 пожара. Причиной 18 возгораний стало неосторожное обращение с огнём.

В большинстве случаев горели мусор и сухая трава. Всего же начала года по этой причине в республике произошло почти 1,5 тысячи возгораний, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 25 мая в посёлке Бараты Селенгинского района загорелся гараж. Очаг был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

В результате пожара 26-летний мужчина получил ожоги. Пострадавший госпитализирован в больницу.

- Предварительно установлено, что пожар произошёл из-за неосторожных действий гражданина, который при ремонте автомобиля разлил бензин. От постороннего источника зажигания произошло воспламенение горючей жидкости с последующим распространением, - сообщил дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района ГУ МЧС России по Бурятии Родион Добычин. 
пожар

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