Стала известна точная причина гибели двух коров и быка в Бурятии

Животные, найденные мёртвыми у канала, отравились
Побывавшие на месте сотрудники районной ветслужбы взяли пробы патматериалов и ранее уже исключили у павшего скота сибирскую язву и ящур. Животные погибли совсем по другой причине.
- По результатам лабораторных исследований особо опасных заболеваний не выявлено. Однако в трёх пробах обнаружены нитриты, – сообщает «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на республиканское управление ветеринарии.
Одна из бурёнок отелилась буквально за месяц до гибели. Местные жители сразу предположили, что скотина отравилась химикатами, которые вроде как используют в расположенных неподалёку теплицах. Вскоре после обнаружения животных на месте побывала комиссия из сотрудников МВД, ветеринарных специалистов и представителей районной администрации.
Владелица КРС призналась, что 11 апреля отпустила их на неорганизованный выпас. Две коровы и бык домой так и не вернулись. Оставшись без присмотра, они забрели на территорию теплиц у Гусиноозёрской ГРЭС, выяснили в управлении ветеринарии.
- Предположительно, животные погибли от отравления пестицидами, которыми обрабатывают почву. Ветеринарные специалисты отобрали патматериал для исключения у них заразных болезней и установления причин падежа, – отметили тогда в ведомстве.
Участок, где лежал скот, обезопасили, обработав дезинфицирующими средствами, а сами трупы вывезли на скотомогильник
- Предположительно, животные погибли от отравления пестицидами, которыми обрабатывают почву. Ветеринарные специалисты отобрали патматериал для исключения у них заразных болезней и установления причин падежа, – отметили тогда в ведомстве.
Участок, где лежал скот, обезопасили, обработав дезинфицирующими средствами, а сами трупы вывезли на скотомогильник