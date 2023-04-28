Стала известна точная причина гибели двух коров и быка в Бурятии

Животные, найденные мёртвыми у канала, отравились





Одна из бурёнок отелилась буквально за месяц до гибели. Местные жители сразу предположили, что скотина отравилась химикатами, которые вроде как используют в расположенных неподалёку теплицах. Вскоре после обнаружения животных на месте побывала комиссия из сотрудников МВД, ветеринарных специалистов и представителей районной администрации.









- Предположительно, животные погибли от отравления пестицидами, которыми обрабатывают почву. Ветеринарные специалисты отобрали патматериал для исключения у них заразных болезней и установления причин падежа, – отметили тогда в ведомстве.



Участок, где лежал скот, обезопасили, обработав дезинфицирующими средствами, а сами трупы вывезли на скотомогильник

Владелица КРС призналась, что 11 апреля отпустила их на неорганизованный выпас. Две коровы и бык домой так и не вернулись. Оставшись без присмотра, они забрели на территорию теплиц у Гусиноозёрской ГРЭС, выяснили в управлении ветеринарии.- Предположительно, животные погибли от отравления пестицидами, которыми обрабатывают почву. Ветеринарные специалисты отобрали патматериал для исключения у них заразных болезней и установления причин падежа, – отметили тогда в ведомстве.Участок, где лежал скот, обезопасили, обработав дезинфицирующими средствами, а сами трупы вывезли на скотомогильник