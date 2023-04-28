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Стала известна точная причина гибели двух коров и быка в Бурятии

Стала известна точная причина гибели двух коров и быка в Бурятии
Происшествия,  Фото:управление ветеринарии
Животные, найденные мёртвыми у канала, отравились 

Стали известны результаты анализов двух коров и быка, погибших в Селенгинском районе Бурятии. Мёртвых животных обнаружили пару недель назад недалеко от станции Загустай, рядом с водным каналом.

Побывавшие на месте сотрудники районной ветслужбы взяли пробы патматериалов и ранее уже исключили у павшего скота сибирскую язву и ящур. Животные погибли совсем по другой причине.

- По результатам лабораторных исследований особо опасных заболеваний не выявлено. Однако в трёх пробах обнаружены нитриты, – сообщает «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на республиканское управление ветеринарии.

Одна из  бурёнок отелилась буквально за месяц до гибели. Местные жители сразу предположили, что скотина отравилась химикатами, которые вроде как используют в расположенных неподалёку теплицах. Вскоре после обнаружения животных на месте побывала комиссия из сотрудников МВД, ветеринарных специалистов и представителей районной администрации. 

Владелица КРС призналась, что 11 апреля отпустила их на неорганизованный выпас. Две коровы и бык домой так и не вернулись. Оставшись без присмотра, они забрели на территорию теплиц у Гусиноозёрской ГРЭС, выяснили в управлении ветеринарии.

- Предположительно, животные погибли от отравления пестицидами, которыми обрабатывают почву. Ветеринарные специалисты отобрали патматериал для исключения у них заразных болезней и установления причин падежа, – отметили тогда в ведомстве.

Участок, где лежал скот, обезопасили, обработав дезинфицирующими средствами, а сами трупы вывезли на скотомогильник
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