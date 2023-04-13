В Бурятии обезопасили участок, где нашли мёртвых коров и быка

В Селенгинском районе Бурятии дезинфицирующими средствами обработали территорию, где накануне обнаружили двух мёртвых коров и бычка. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7».
Погибших животных вывезли на скотомогильник. Сейчас специалисты исследуют патологический материал, взятый у КРС. Первые результаты станут известны уже в четверг, 13 апреля.
Падёж произошёл около железнодорожной станции Загустай. Скот лежал рядом с водным каналом. Одна из бурёнок отелилась буквально месяц назад. Местные жители предположили, что животные погибли от отравления химикатами, которые вроде как используют в расположенных неподалёку теплицах.
Первыми о произошедшем узнали представители регионального отделения Народного фронта. На место отправилась комиссия из сотрудников МВД, ветеринарных специалистов и представителей районной администрации.
Владелица сельхозживотных призналась, что 11 апреля отпустила их на неорганизованный выпас. Две коровы и бык домой так и не вернулись. Оставленная без присмотра скотина забрела на территорию теплиц у Гусиноозёрской ГРЭС, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.
- Предположительно, животные погибли от отравления пестицидами, которыми обрабатывают почву. Ветеринарные специалисты отобрали патматериал для исключения у них заразных болезней и установления причин падежа, – отметили в ведомстве.
Первыми о произошедшем узнали представители регионального отделения Народного фронта. На место отправилась комиссия из сотрудников МВД, ветеринарных специалистов и представителей районной администрации.
Владелица сельхозживотных призналась, что 11 апреля отпустила их на неорганизованный выпас. Две коровы и бык домой так и не вернулись. Оставленная без присмотра скотина забрела на территорию теплиц у Гусиноозёрской ГРЭС, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.
- Предположительно, животные погибли от отравления пестицидами, которыми обрабатывают почву. Ветеринарные специалисты отобрали патматериал для исключения у них заразных болезней и установления причин падежа, – отметили в ведомстве.