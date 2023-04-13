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В Бурятии обезопасили участок, где нашли мёртвых коров и быка

В Бурятии обезопасили участок, где нашли мёртвых коров и быка
Общество,  Фото:Управление ветеринарии Бурятии
А самих погибших животных увезли на скотомогильник

В Селенгинском районе Бурятии дезинфицирующими средствами  обработали территорию, где накануне обнаружили двух мёртвых коров и бычка. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7».

Погибших животных вывезли на скотомогильник. Сейчас специалисты исследуют патологический материал, взятый у КРС. Первые результаты станут известны уже в четверг, 13 апреля.

Падёж произошёл около железнодорожной станции Загустай. Скот лежал рядом с водным каналом. Одна из бурёнок отелилась буквально месяц назад. Местные жители предположили, что животные погибли от отравления химикатами, которые вроде как используют в расположенных неподалёку теплицах.

Первыми о произошедшем узнали представители регионального отделения Народного фронта. На место отправилась комиссия из сотрудников МВД, ветеринарных специалистов и представителей районной администрации.

Владелица сельхозживотных призналась, что 11 апреля отпустила их на неорганизованный выпас. Две коровы и бык домой так и не вернулись. Оставленная  без присмотра скотина забрела на территорию теплиц у Гусиноозёрской ГРЭС, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.

- Предположительно, животные погибли от отравления пестицидами, которыми обрабатывают почву. Ветеринарные специалисты отобрали патматериал для исключения у них заразных болезней и установления причин падежа, – отметили в ведомстве.

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