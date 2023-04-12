Они могли погибнуть от неизвестных химикатов
В региональном отделении Народного фронта рассказали, что недалеко от станции Загустай в Селенгинском районе Бурятии произошёл падёж скота. Рядом с неким водным каналом обнаружили сразу двух мёртвых коров, одна из которых отелилась буквально месяц назад, и бычка.
По мнению местных жителей, этот самый канал прорыли владельцы расположенных поблизости теплиц. Есть версия, что в него сбросили какие-то химикаты.
- Скорее всего, какие-то химикаты применили в теплицах, а животные чего-то наелись и померли, – предположили очевидцы, заснявшие мёртвых бурёнок на камеру.
Селенгинцы уже обратились в ветеринарную службу и оповестили о произошедшем администрацию Гусиноозёрска. К ситуации подключились и общественники, которые пообещали разобраться в этом вопросе.
У железнодорожной станции в Бурятии нашли мёртвых коров и быка
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