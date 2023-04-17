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У погибших в Бурятии коров и быка не нашли опасных болезней

У погибших в Бурятии коров и быка не нашли опасных болезней
Общество,  Фото:управление ветеринарии
Специалисты исключили у них сибирскую язву и ящур

Стали известны результаты исследования патматериалов, взятых у погибших в Селенгинском районе Бурятии коров и быка. Мёртвый скот нашли на минувшей неделе недалеко от станции Загустай, рядом с водным каналом. Никаких опасных заболеваний у животных не обнаружили.

- Сибирская язва и ящур исключены. В пятницу (21 апреля – прим.) придут результаты по пестицидам, – сообщает «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на республиканское управление ветеринарии,

Одна из павших бурёнок отелилась буквально месяц назад. Местные жители предположили, что скотина погибла от отравления химикатами, которые вроде как используют в расположенных неподалёку теплицах.

На месте вскоре побывала комиссия из сотрудников МВД, ветеринарных специалистов и представителей районной администрации. Владелица сельхозживотных призналась, что 11 апреля отпустила их на неорганизованный выпас. Две коровы и бык домой так и не вернулись. Оставшись без присмотра, они забрели на территорию теплиц у Гусиноозёрской ГРЭС, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.

- Предположительно, животные погибли от отравления пестицидами, которыми обрабатывают почву. Ветеринарные специалисты отобрали патматериал для исключения у них заразных болезней и установления причин падежа, – отметили в ведомстве.

Участок, где лежал скот, обезопасили, обработав дезинфицирующими средствами, а сами трупы вывезли на скотомогильник


скот животные

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