На трассе в Бурятии в ДТП погиб мужчина и пострадала женщина

Пострадавшую госпитализировали в районную больницу



Вчера, 31 марта, на 63 км трассы Култук -Монды в Тункинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо» не справился с управлением и вылетел с трассы. Об этом сообщили в местной группе «Тунка-инфо. 24/7».



- Погиб мужчина 1963 года рождения, в центральную районную больницу с травмами госпитализирована женщина 1974 года рождения. По предварительным данным, жители Иркутска, - отметили в группе.



Информацию о происшествии «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.



