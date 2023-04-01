Пострадавшую госпитализировали в районную больницу
Вчера, 31 марта, на 63 км трассы Култук -Монды в Тункинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо» не справился с управлением и вылетел с трассы. Об этом сообщили в местной группе «Тунка-инфо. 24/7».
- Погиб мужчина 1963 года рождения, в центральную районную больницу с травмами госпитализирована женщина 1974 года рождения. По предварительным данным, жители Иркутска, - отметили в группе.
Информацию о происшествии «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.
На трассе в Бурятии в ДТП погиб мужчина и пострадала женщина
Происшествия, Фото:
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