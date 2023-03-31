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Улан-удэнцы жалуются на большое скопление пьяниц напротив Русдрама

Улан-удэнцы жалуются на большое скопление пьяниц напротив Русдрама
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Проблема существует уже несколько лет

Жители столицы Бурятии в очередной раз выразили возмущение по поводу большого количества пьяниц на улице Терешковой. Алкоголики собираются напротив Русского драматического театра имени Бестужева.

- Почему уже несколько лет на Саянах, прямо напротив театра, культурного, развивающего места, постоянно сидят алкаши, которых гонять оттуда никто не хочет из администрации. Я лично помог этой женщине подняться, когда все проходили мимо и нам ещё говорят, что мы потерянное поколение, ужас, - поделился местный житель в паблике «Аноним 03».

Пользователи поддержали его негодование.

«Там сидит полиция, и хоть бы хны. Это они должны заниматься вопросом. Патрулировать выписывать штрафы, отвозить в «трезвяк» и т.д»,
«Так зачем так жрать-то. Простите меня»,
«Весна пришла - бомжи повылазили»,
«Подснежники», - возмущаются подписчики.

Есть и те, кто поблагодарил автора за попытку помочь алкозависимым. Однако некоторые посчитали, что он попросту потратил своё время.

«Спину сорвёшь, всех поднимать упавших от алкогольного прихода, с непривычки. Можно от этого поиметь пользу, если поднимать ханыг, как спортивные снаряды в фитнес-клубе. Для здоровья полезно, экономия денег и типа доброе дело делаешь!»

«Поднял ты её, а что толку? Через пять метров она снова упадёт. Пока она сама не возьмётся за ум, бесполезно что-то делать. Гонять, конечно, их надо. А то некрасиво, возле культурного места распивают», - добавляют жители.

Годы идут, а проблема с алкашами на Саянах остаётся актуальной. Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года в ответ на возмущения улан-удэнцев в мэрии сообщили, что сотрудники полиции патрулируют сквер постоянно.

Однако, по словам местных жителей, алкоголики не обращают особого внимания на замечания и по-прежнему мешают нормально отдыхать взрослым и детям.


алкоголизм

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