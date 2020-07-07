Сквер на Саянах в Улан-Удэ оккупировали пьяницы

Этим летом жители Улан-Удэ вновь возмущаются большим количеством пьяниц в сквере на бульваре Карла Маркса. Алкоголики не обращают никакого внимания на замечания, поделился местный житель в паблике «Аноним 03».
- В парке на Саянах просто невозможно стало проводить время. Там сделали ремонт, площадка для детей и собак, шахматная, красивая трава и деревья, вроде всё прекрасно, но… Там из-за всяких алкашей уже просто невозможно ходить. Они не то что спокойно сидят пьют, но стоят посреди дороги курят и никак не реагируют на вежливую просьбу уступить, - написал пользователь.
Также горожанин напомнил, что рядом находится отдел полиции и ведётся видеонаблюдение, но эффекта от этого местные жители сейчас не наблюдают.
- Да что там, собираются вроде бы приличные женщины взрослые, бухают и идут на весь парк. Разве для этого он был сделан? - продолжает пользователь.
Это уже не первый крик души по поводу скопления в сквере пьяных маргиналов. Активно эта тема обсуждалась прошлым летом. Тогда жалоба также появилась в паблике «Аноним 03». В администрации города отреагировали на это сообщение и заверили в постоянном патрулировании сквера.
Спустя несколько дней был организован рейд, к которому подключились федеральные и мировые судьи Октябрьского района. По результатам одной только проверки в отдел доставили 20 человек, у 15 из которых установлено алкогольное опьянение.
Однако в этом году пьяные компании продолжают там «отдыхать».
- Единственное место на Саянах для спокойной семейной прогулки - и то испоганили, - заключил пользователь.
В комментариях отметилась владелица магазина фермерских продуктов, открывшегося неподалёку. «Мы тоже в шоке от кучи пьяных во дворе и около. Они там спят, пьют, дерутся и орут», - поделилась она.