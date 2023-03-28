В Бурятии 16-летний грабитель пытался задушить пенсионерку

Подросток влез в дом к одинокой женщине ночью



В Бичурском районе Бурятии 16-летний подросток ночью залез в дом к местной жительнице и едва не убил её.



Преступление произошло в селе Окино-Ключи 26 марта около полуночи. Подросток, будучи пьяным, решил напасть ради наживы на знакомую пожилую односельчанку, которая живёт одна. Он влез на веранду через открытую форточку. Затем сломал запор на двери и оказался в доме. 72-летняя хозяйка сидела на кровати.



Подросток схватил её рукой за шею и принялся душить.



Пожилая женщина оказала сопротивление, и когда напавший молодой человек ослабил хватку, стала кричать и звать на помощь. Опасаясь, что крики услышат посторонние, парень сбежал с места.



Его изобличили по следам обуви и задержали по месту жительства. На допросе подросток дал подробные показания о совершённом нападения.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище». В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. Окончательная квалификация действиям молодого человека будет дана по завершении расследования после сбора всех доказательств, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

