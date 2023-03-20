В Улан-Удэ «минировали» 14 ссузов и вузов

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Здания осмотрели специалисты-взрывотехники Росгвардии



Сегодня утром в Улан-Удэ произошла массовая эвакуация учащихся и сотрудников ряда образовательных учреждений. Подписчики паблика «Весь Улан-Удэ рассказали, что это коснулось в том числе Бурятского колледжа технологий и лесопользования, республиканского индустриального колледжа, Байкальского колледжа туризма и сервиса, республиканского многоуровневого колледжа, филиала СибГУТИ.



В Росгвардии сообщили, что всего угрозы получили 14 учреждений – не только ссузы, но и вузы.



- Утром поступило сообщение об угрозах на объектах образования. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию учащихся и персонала. Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра административных зданий 14 государственных бюджетных образовательных учреждений высшего и профессионального образования опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Отметим, двумя днями ранее, в субботу, неизвестные «минировали» среднюю школу в пригородной Суже.



- 18 марта поступил анонимный звонок в пожарную часть Иволгинского района о минировании Сужинской школы. Информация оказалась ложной. Полиция возбудила уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе терроризма, - прокомментировали в администрации Иволгинского района.

