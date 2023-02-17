Мальчика привезли из районной больницы в Улан-Удэ
В Бурятии продолжается череда наездов на пешеходов на «зебрах». Очередное такое ДТП произошло накануне, 16 февраля, в селе Петропавловка Джидинского района. Там был сбит 10-летний мальчик.
- 72-летний водитель автомобиля «Тойота Виста Ардео», следуя по улице Ленина в селе Петропавловка в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребёнка 2012 года рождения. В результате ДТП 10-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мальчик сперва был доставлен в районную больницу. После его госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
За последние двое суток это уже второй наезд на ребёнка на «зебре». Как сообщал «Байкал-Daily», 15 февраля в Улан-Удэ на Псковская был сбит восьмилетний мальчик.
Днём ранее, 14 февраля на улице Ботаническая сбили женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
12 февраля автомобилист сбил 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре» на улице Николая Петрова.
8 февраля в центре города, на улице Балтахинова, под колёса автомобиля попал 16-летний студент. Наезд также произошёл на «зебре», но установлено, что подросток выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
5 февраля на улице Блинова, и тоже на «зебре», был сбит 68-летний мужчина.
В Бурятии вновь сбили ребёнка на «зебре»
Происшествия, Фото:
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