В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьницу





Вечером в воскресенье, 12 февраля, в Улан-Удэ сбили 15-летнюю девочку, переходившую дорогу.ДТП произошло вечером на улице Николая Петрова.- 40-летняя водитель автомобиля «Ниссан Блюберд» в зоне пешеходного перехода совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП 15-летняя школьница с травмами была госпитализирована в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.