В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьницу

Вечером в воскресенье, 12 февраля, в Улан-Удэ сбили 15-летнюю девочку, переходившую дорогу.
ДТП произошло вечером на улице Николая Петрова.
- 40-летняя водитель автомобиля «Ниссан Блюберд» в зоне пешеходного перехода совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП 15-летняя школьница с травмами была госпитализирована в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 февраля в центре города, на улице Балтахинова, под колёса автомобиля попал 16-летний студент. Он выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
5 февраля на улице Блинова, и также на «зебре», был сбит 68-летний мужчина.
2 февраля на бульваре Карла Маркса водитель «Тойоты Марк II» вылетел на тротуар и сбил мужчину и пожилую женщину. Сам водитель заявил, что потерял сознание за рулём. При этом он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в наркологическом диспансере.