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В Улан-Удэ попавший под колёса авто подросток выбежал на «красный»

В Улан-Удэ попавший под колёса авто подросток выбежал на «красный»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель автомобиля был трезв

Подтверждено, что 16-летний подросток, которого накануне, 8 февраля, сбил автомобиль на улице Балтахинова в Улан-Удэ, нарушил правила дорожного движения.

Как сообщал «Байкал-Daily», наезд произошёл около 16 часов возле ТЦ Galaxy.

- 38-летний водитель автомобиля «Шкода» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения. В результате ДТП 16-летний студент с травмой головы госпитализирован в медицинское учреждение. Молодой человек выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, тогда как водитель следовал на жёлтый сигнал светофора, - сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.

Водитель обследован, он был трезв.

ДТП

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