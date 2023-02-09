В Улан-Удэ попавший под колёса авто подросток выбежал на «красный»

Водитель автомобиля был трезв
Подтверждено, что 16-летний подросток, которого накануне, 8 февраля, сбил автомобиль на улице Балтахинова в Улан-Удэ, нарушил правила дорожного движения.
Как сообщал «Байкал-Daily», наезд произошёл около 16 часов возле ТЦ Galaxy.
- 38-летний водитель автомобиля «Шкода» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения. В результате ДТП 16-летний студент с травмой головы госпитализирован в медицинское учреждение. Молодой человек выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, тогда как водитель следовал на жёлтый сигнал светофора, - сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.
Водитель обследован, он был трезв.
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Происшествия, Фото:
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