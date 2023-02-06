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В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера

В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на улице Блинова

За выходные дни на дорогах Бурятии зарегистрировано 48 аварий. Вчера вечером, 5 февраля, зарегистрирован наезд на пешехода.

ДТП произошло на улице Блинова в Улан-Удэ, где прямо на «зебре» был сбит 68-летний мужчина.

- 29-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя по улице Блинова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода 1954 года рождения. В результате ДТП пожилой мужчина с травмами головы был госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 февраля на бульваре Карла Маркса водитель «Тойоты Марк II» вылетел на тротуар и сбил мужчину и пожилую женщину. Сам водитель заявил, что потерял сознание за рулём. При этом он от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в наркологическом диспансере.

ДТП

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