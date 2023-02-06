ДТП произошло на улице Блинова
За выходные дни на дорогах Бурятии зарегистрировано 48 аварий. Вчера вечером, 5 февраля, зарегистрирован наезд на пешехода.
ДТП произошло на улице Блинова в Улан-Удэ, где прямо на «зебре» был сбит 68-летний мужчина.
- 29-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя по улице Блинова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода 1954 года рождения. В результате ДТП пожилой мужчина с травмами головы был госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 февраля на бульваре Карла Маркса водитель «Тойоты Марк II» вылетел на тротуар и сбил мужчину и пожилую женщину. Сам водитель заявил, что потерял сознание за рулём. При этом он от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в наркологическом диспансере.
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Аферисты убедили женщину взять большой кредит
ДТП произошло на улице Блинова
Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования
Причину возгорания выясняют
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по этой же статье
Водитель доставлен в больницу с травмами
После трагедии с погибшим на пожаре грудным ребёнком возбуждено уголовное дело
Мать хотят лишить родительских прав
Сейчас специалисты оценивают ущерб
Инцидент произошёл на улице Мокрова
С начала года были обмануты более 100 жителей республики
По предварительным данным, дети растапливали печку бензином
После контрольных замеров температуры решится вопрос о возвращении детей с «дистанта»
Мужчину приговорили к 15 годам колонии