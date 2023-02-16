В Улан-Удэ 8-летнего мальчика сбили на «зебре»





В Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода, на этот раз пострадал восьмилетний ребёнок.ДТП произошло накануне, 15 февраля, около 19 часов на улице Псковская.- 57-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя по улице Псковской, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребёнка 2013 года рождения. Восьмилетний мальчик получил травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи был отпущен домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.