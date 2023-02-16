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В Улан-Удэ 8-летнего мальчика сбили на «зебре»

В Улан-Удэ 8-летнего мальчика сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ребёнок получил травмы различной степени тяжести

В Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода, на этот раз пострадал восьмилетний ребёнок.

ДТП произошло накануне, 15 февраля, около 19 часов на улице Псковская.

- 57-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя по улице Псковской, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребёнка 2013 года рождения. Восьмилетний мальчик получил травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи был отпущен домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 14 февраля на улице Ботаническая была сбита женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу.

12 февраля автомобилист сбил 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре» на улице Николая Петрова.

8 февраля в центре города, на улице Балтахинова, под колёса автомобиля попал 16-летний студент. Наезд также произошёл на «зебре», но установлено, что подросток выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

5 февраля на улице Блинова, и тоже на «зебре», был сбит 68-летний мужчина.

ДТП

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