В Улан-Удэ 8-летнего мальчика сбили на «зебре»

В Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода, на этот раз пострадал восьмилетний ребёнок.
ДТП произошло накануне, 15 февраля, около 19 часов на улице Псковская.
- 57-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя по улице Псковской, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребёнка 2013 года рождения. Восьмилетний мальчик получил травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи был отпущен домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 14 февраля на улице Ботаническая была сбита женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу.
12 февраля автомобилист сбил 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре» на улице Николая Петрова.
8 февраля в центре города, на улице Балтахинова, под колёса автомобиля попал 16-летний студент. Наезд также произошёл на «зебре», но установлено, что подросток выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
5 февраля на улице Блинова, и тоже на «зебре», был сбит 68-летний мужчина.