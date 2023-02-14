Наезд произошёл на улице Ботаническая
В Улан-Удэ вновь сбили пешехода на «зебре». ДТП произошло сегодня, 14 февраля на улице Ботаническая, возле остановки «Тумэр Морин».
- По предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе остановки общественного транспорта «Тумэр Морин» 34-летняя водитель автомобиля «Хонда» совершила наезд на женщину 1988 года рождения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Сейчас на месте происшествия работают автоинспекторы. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 февраля автомобилист сбил 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре» на улице Николая Петрова.
8 февраля в центре города, на улице Балтахинова, под колёса автомобиля попал 16-летний студент. Наезд произошёл на «зебре», но установлено, что подросток выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
5 февраля на улице Блинова, и также на «зебре», был сбит 68-летний мужчина.
В Улан-Удэ женщину сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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