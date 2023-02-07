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Дело о поджоге здания следственного отдела в Бурятии взяли на контроль в Москве

Дело о поджоге здания следственного отдела в Бурятии взяли на контроль в Москве
Происшествия,  Фото:Следственный комитет РФ
Доклад о ходе расследования затребовал глава Следственного комитета России

Расследование уголовного дела о поджоге административного здания в селе Кырен Тункинского района Бурятии взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

Пожар произошёл накануне, 6 февраля. В Кырене горело одноэтажное деревянное здание межрайонного следственного отдела, сообщается в группе «Тунка-инфо».

Приехавшие пожарные потушили возгорание за 10 минут. Оперативно было установлено, что пожар произошёл вследствие поджога.

Преступник уже найден – это 56-летний ранее судимый мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили фрагмент следа подошвы, а также изъяли видеозапись. Благодаря этим уликам и установили подозреваемого. «У него дома они нашли ту самую обувь, канистру и куртку. Мужчина был судим за кражу, применение насилия в отношении представителя власти, незаконный оборот оружия, а также угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», - отмечает «Тунка-инфо».

В Следственном комитете России уточняют, что поджог произошёл в помещениях, где располагается филиал уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имуществ путём поджога».

- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщает Следственный комитет.

Поджог следственный комитет

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