Дело о поджоге здания следственного отдела в Бурятии взяли на контроль в Москве

Происшествия, Фото: Следственный комитет РФ

Доклад о ходе расследования затребовал глава Следственного комитета России



Расследование уголовного дела о поджоге административного здания в селе Кырен Тункинского района Бурятии взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.



Пожар произошёл накануне, 6 февраля. В Кырене горело одноэтажное деревянное здание межрайонного следственного отдела, сообщается в группе «Тунка-инфо».



Приехавшие пожарные потушили возгорание за 10 минут. Оперативно было установлено, что пожар произошёл вследствие поджога.



Преступник уже найден – это 56-летний ранее судимый мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили фрагмент следа подошвы, а также изъяли видеозапись. Благодаря этим уликам и установили подозреваемого. «У него дома они нашли ту самую обувь, канистру и куртку. Мужчина был судим за кражу, применение насилия в отношении представителя власти, незаконный оборот оружия, а также угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», - отмечает «Тунка-инфо».



В Следственном комитете России уточняют, что поджог произошёл в помещениях, где располагается филиал уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имуществ путём поджога».



- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщает Следственный комитет.



