Две майнинговые фермы обнаружили в психбольнице под Иркутском













Оперативники проводят проверку по признакам преступления по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём злоупотребления доверием».



- В настоящее время специалисты оценивают ущерб, который теневой бизнес причинил, потребляя электроэнергию. Оборудование изъято, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области. Оперативники проводят проверку по признакам преступления по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём злоупотребления доверием».- В настоящее время специалисты оценивают ущерб, который теневой бизнес причинил, потребляя электроэнергию. Оборудование изъято, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.













В Иркутском районе обнаружили две майнинговые фермы на чердаке областной психиатрической больницы. Их нашли в ходе совместной проверки прокуратуры, полиции и МЧС.Майнинговые фермы обнаружили на чердачном помещении, расположенном над помещениями, где содержатся пациенты. Найдено два бокса: один на пять, другой – на восемь машин для производства криптовалюты. Оборудование было нелегально подключено к электросетям больницы.В свою очередь, прокуратура внесла представление в связи с ненадлежащим контролем за целевым расходованием бюджетных средств и возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).