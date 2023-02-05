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Две майнинговые фермы обнаружили в психбольнице под Иркутском

Две майнинговые фермы обнаружили в психбольнице под Иркутском
Происшествия,  Фото:прокуратура Бурятии
Сейчас специалисты оценивают ущерб

В Иркутском районе обнаружили две майнинговые фермы на чердаке областной психиатрической больницы. Их нашли в ходе совместной проверки прокуратуры, полиции и МЧС.

Майнинговые фермы обнаружили на чердачном помещении, расположенном над помещениями, где содержатся пациенты. Найдено два бокса: один на пять, другой – на восемь машин для производства криптовалюты. Оборудование было нелегально подключено к электросетям больницы.


 

Оперативники проводят проверку по признакам преступления по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём злоупотребления доверием».

- В настоящее время специалисты оценивают ущерб, который теневой бизнес причинил, потребляя электроэнергию. Оборудование изъято, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.


В свою очередь, прокуратура внесла представление в связи с ненадлежащим контролем за целевым расходованием бюджетных средств и возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).


майнинг психиатрическая больница

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