Один из вагонов сошёл с рельсов
В пятницу, 3 февраля, в 14:36 с рельсов сошёл трамвай маршрута №1 на остановке «Площадь Комсомольская» в Улан-Удэ.
В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №1,7,4 с «Элеватора» в направлении ЛВРЗ в одну сторону. В 15:36 движение маршрутов трамваев восстановлено.
Трамваи простаивали один час, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ час простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инцидент произошёл на виадуке
Проводятся ремонтные работы
Один из вагонов сошёл с рельсов
Также экс-бизнесмен выплатит потерпевшим более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда
Незнакомка напала на школьницу на улице
Женщина лишилась денег, пытаясь арендовать квартиру
Сам он не считает свой поступок героическим
Мужчина просрочил время пребывания в РФ
Сперва он пытался соврать полицейским
Мужчину возвращался домой из командировки на служебной машине
Его поймали у стен колонии строгого режима
На ребёнка напала неадекватная женщина
Нападавший убил женщину, ставшую свидетельницей преступления
Оба отравились угарным газом
За год уничтожено 100 единиц игрового оборудования