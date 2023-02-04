В Улан-Удэ час простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Один из вагонов сошёл с рельсов



В пятницу, 3 февраля, в 14:36 с рельсов сошёл трамвай маршрута №1 на остановке «Площадь Комсомольская» в Улан-Удэ.



В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №1,7,4 с «Элеватора» в направлении ЛВРЗ в одну сторону. В 15:36 движение маршрутов трамваев восстановлено.



Трамваи простаивали один час, сообщается в оперативной сводке по городу.



