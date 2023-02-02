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В Иркутской области 12 человек задержали за кражу нефтепродуктов с завода

В Иркутской области 12 человек задержали за кражу нефтепродуктов с завода
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Украденное они сбывали автомобилистам и владельцам автомастерских

В Иркутской области задержали 12 человек по подозрению нефтепродуктов с одного из нефтеперерабатывающих предприятий, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Установлено, что хищения продолжались с августа 2022-го по январь 2023 года. Преступники придумали целую схему для нелегального обогащения

Восемь работников завода по производству масел постепенно накапливали в освободившиеся из-под сырья бочки готовый продукт. После тайком вывозили за территорию организации и продавали автолюбителям и владельцам автомастерских.

В беспрепятственном вывозе им помогали три женщины, работающие сотрудниками охраны. А транспортировкой занимался водитель подрядчика, который обслуживает нефтехимическую компанию.

Полицейские задержали подозреваемых в момент очередной кражи.

- В ходе следственных мероприятий в гаражах подозреваемых изъято свыше 30 тар с моторным маслом объёмом 200 литров на сумму более двух миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Двум фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а остальным – обязательство о явке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся следственные действия.
кража нефтепродукты

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