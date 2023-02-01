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Иркутянин получил три года колонии за удар по лицу полицейского

Иркутянин получил три года колонии за удар по лицу полицейского
Происшествия, 
У полицейского диагностировали перелом костей лицевого скелета

Суд в Иркутске отправил за решётку 34-летнего местного жителя, который ударил полицейского кулаком по лицу. Его признали виновным по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

В апреле 2022 года пьяного мужчину доставили в отдел полиции, чтобы составить на него административный протокол за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Однако дежурной части мужчина кричал и ругался матом.

- Игнорируя законные требования о прекращении противоправных действий, нанёс сотруднику полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, удар кулаком по лицу. При этом причинив стражу порядка телесные повреждения средней тяжести с переломом костей лицевого скелета, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд приговорил иркутянина к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.
насилие в отношении представителя власти

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