Иркутянин получил три года колонии за удар по лицу полицейского

У полицейского диагностировали перелом костей лицевого скелета



Суд в Иркутске отправил за решётку 34-летнего местного жителя, который ударил полицейского кулаком по лицу. Его признали виновным по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».



В апреле 2022 года пьяного мужчину доставили в отдел полиции, чтобы составить на него административный протокол за появление в общественных местах в нетрезвом виде.



Однако дежурной части мужчина кричал и ругался матом.



- Игнорируя законные требования о прекращении противоправных действий, нанёс сотруднику полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, удар кулаком по лицу. При этом причинив стражу порядка телесные повреждения средней тяжести с переломом костей лицевого скелета, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Суд приговорил иркутянина к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Приговор вступил в законную силу.

