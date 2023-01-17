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В Бурятии трое парней издевались над школьницей у всех на глазах

В Бурятии трое парней издевались над школьницей у всех на глазах
Происшествия, 
Вопиющим инцидентом уже заинтересовались детский омбудсмен и полиция

Накануне в соцсетях появилась запись, сделанная в Хонхолойской средней школе в Мухоршибирском районе Бурятии. Видео длится пять минут. На кадрах – трое юношей (судя по всему, ученики этой школы), которые издеваются над беззащитной девочкой. Молодые люди замахиваются на неё, распускают руки, таскают за волосы и, войдя в раж, даже роняют на пол, а та отбивается как может.


Находящиеся поблизости ученики не обращают никакого внимания на происходящее.

- Хочу, чтобы обратили внимание на Хонхолойскую среднюю школу – какой там беспредел. Трое подростков издеваются над девочкой. И все это видели  и никто не заступился, – рассказал неизвестный автор в местном паблике «Аноним 03». – Эти упыри – больше никак их назвать нельзя – били её по голове. И охранник видел по камере и ничего не предпринял. На видео слышно, как учитель говорит, что этот мальчик издевался и над другой девочкой. Все всё знали и все молчали. Хочу, чтобы все они были наказаны.

Запись собрала 65 тысяч просмотров и более 200 возмущённых комментариев. Жители республики потребовали привлечь малолетних хулиганов к ответственности. Этой историей уже заинтересовалась уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина. Она обратилась к главе Мухоршибирского района с просьбой оперативно провести служебную проверку вместе со специалистами районного управления образования и правоохранителями.

- Необходимо оценить работу школы по воспитанию детей, по формированию у них недопустимости применения насилия в отношении друг друга, дать оценку бездействию сотрудников учебного заведения, проигнорировавших эти противоправные действия в отношении девочки, а также соблюдение законодательства о защите персональных данных детей, – отметила Ганькина.

Итоги проверки она предложила рассмотреть на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и пригласить туда родителей учеников. Занялись вопиющим инцидентом и в полиции.

- По данному факту сотрудники районного отдела полиции также начали проверку. Её итоги поставлены на контроль, – заявила детский омбудсмен.

Начальник РУО Бимба-Цырен Очиров сообщил, что 17 января в СОШ работает комиссия с участием специалистов управления образования и полиции. «Выясняются все обстоятельства. Итоги будут известны в конце дня», – отметил он.

Зампред комиссии по делам несовершеннолетних Ирина Родионова подчеркнула, что после полицейского расследования пройдёт совещание «по дальнейшим мерам».
 
- В любом случае будем ставить подростков на учёт. Планируем также подключить к работе психологов РУО и республиканского центра образования, – заявила она.
 
Начальник ОМВД района Сергей Закиров рассказал, что конфликт зарегистрировали в книге учёта происшествий и преступлений.
 
- Сегодня на месте работают участковый и сотрудники ПДН. Устанавливаются обстоятельства, после будет вынесено правовое решение, – цитируют Закирова в паблике «Мухоршибирь-инфо.24/7».
 
РУО также планирует провести планёрку с директорами всех СОШ района, на котором обсудят саму ситуацию и дадут рекомендации по недопущению таких конфликтов.
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