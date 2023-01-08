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В Бурятии один человек погиб и трое пострадали в ДТП

В Бурятии один человек погиб и трое пострадали в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аварию устроил водитель, не имеющий прав

В Кяхтинском районе Бурятии в столкновении двух автомобилей погиб один человек, ещё двое взрослых и подросток получили травмы.

ДТП произошло 7 января около 21 часа в трёх километрах от села Калинишна.

- 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099», не имеющий прав управления транспортом, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри» под управлением водителя 1973 года рождения, - сообщили в МВД по Бурятии.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил смертельную травму. Он скончался на месте.

44-летний пассажир ВАЗа, а также водитель «Тойоты» и его 14-летняя дочь были госпитализированы в больницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 1 января в Северо-Байкальском районе: водитель «Хонды Торнео» насмерть сбил пешехода.

В новогоднюю ночь в Кяхте водитель «Ниссана» насмерть сбил женщину. С места аварии он скрылся, но вскоре был задержан.

28 декабря в Закаменском районе также был насмерть сбит пешеход
ДТП смерть

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