Аварию устроил водитель, не имеющий прав
В Кяхтинском районе Бурятии в столкновении двух автомобилей погиб один человек, ещё двое взрослых и подросток получили травмы.
ДТП произошло 7 января около 21 часа в трёх километрах от села Калинишна.
- 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099», не имеющий прав управления транспортом, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри» под управлением водителя 1973 года рождения, - сообщили в МВД по Бурятии.
В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил смертельную травму. Он скончался на месте.
44-летний пассажир ВАЗа, а также водитель «Тойоты» и его 14-летняя дочь были госпитализированы в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 1 января в Северо-Байкальском районе: водитель «Хонды Торнео» насмерть сбил пешехода.
В новогоднюю ночь в Кяхте водитель «Ниссана» насмерть сбил женщину. С места аварии он скрылся, но вскоре был задержан.
28 декабря в Закаменском районе также был насмерть сбит пешеход.
В Бурятии один человек погиб и трое пострадали в ДТП
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 08.01.2023
Аварию устроил водитель, не имеющий прав
Происшествия, 08.01.2023
С начала 2023 года жертвами интернет-мошенников стали уже девять жителей республики
Весь центр Гусиноозёрска сильно пропах дымом
Холодной воды не было 37 часов
Это произошло в Советском и Октябрьском районах
Женщина получила телесные повреждения средней тяжести
Огонь тушили 22 человека
Родители не занимались воспитанием несовершеннолетнего
Мужчина купил подделку в интернете
Мужчина был пьян во время расправы
В «Тойоте» также находились двое детей
Ведутся аварийно-восстановительные работы
На теле погибшего множество телесных повреждений
Водитель съехал с дороги в кювет
Мужчины поссорились во совместного распития спиртного