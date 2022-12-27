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В Бурятии «чёрные» лесорубы возместили ущерб и убрали за собой

В Бурятии «чёрные» лесорубы возместили ущерб и убрали за собой
Происшествия,  Фото:из архива
Сельчан приговорили к условному лишению свободы

Два жителя Еравнинского района Бурятии признаны виновными в незаконной рубке леса.

В суде установлено, что в июле двое знакомых, находясь на территории Еравнинского лесничества, совершили незаконную рубку 23 лиственниц. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 130 тысяч рублей, который осуждёнными возмещён в полном объёме.

Кроме того, подсудимые добровольно удовлетворили исковые требования прокурора района о возмещении вреда, причинённого в результате захламления леса порубочными остатками. «Чёрные» лесорубы очистили место незаконной рубки.

- Еравнинский районный суд с учётом мнения прокурора назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев и 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому. Суд постановил конфисковать орудие преступления – бензопилу. Срубленная древесина обращена в доход государства, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.
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