Сельчан приговорили к условному лишению свободы
Два жителя Еравнинского района Бурятии признаны виновными в незаконной рубке леса.
В суде установлено, что в июле двое знакомых, находясь на территории Еравнинского лесничества, совершили незаконную рубку 23 лиственниц. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 130 тысяч рублей, который осуждёнными возмещён в полном объёме.
Кроме того, подсудимые добровольно удовлетворили исковые требования прокурора района о возмещении вреда, причинённого в результате захламления леса порубочными остатками. «Чёрные» лесорубы очистили место незаконной рубки.
- Еравнинский районный суд с учётом мнения прокурора назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев и 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому. Суд постановил конфисковать орудие преступления – бензопилу. Срубленная древесина обращена в доход государства, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии «чёрные» лесорубы возместили ущерб и убрали за собой
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