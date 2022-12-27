В Бурятии «чёрные» лесорубы возместили ущерб и убрали за собой

Происшествия, Фото: из архива

Сельчан приговорили к условному лишению свободы



Два жителя Еравнинского района Бурятии признаны виновными в незаконной рубке леса.



В суде установлено, что в июле двое знакомых, находясь на территории Еравнинского лесничества, совершили незаконную рубку 23 лиственниц. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 130 тысяч рублей, который осуждёнными возмещён в полном объёме.



Кроме того, подсудимые добровольно удовлетворили исковые требования прокурора района о возмещении вреда, причинённого в результате захламления леса порубочными остатками. «Чёрные» лесорубы очистили место незаконной рубки.



- Еравнинский районный суд с учётом мнения прокурора назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев и 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому. Суд постановил конфисковать орудие преступления – бензопилу. Срубленная древесина обращена в доход государства, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

