На замечания охранника он не реагировал
Посетители одного из торговых центров в Улан-Удэ запечатлели на видео необычную ситуацию. Неизвестный мужчина решил не утруждать себя походом до туалета и справил малую нужду прямо в холле ТЦ.
Находящийся рядом охранник незамедлительно среагировал на экстравагантную выходку, однако мужчина своё деяние не прекратил. Он в нецензурной форме дал понять сотруднику охраны, что ему всё равно, а чуть позже «послал» охранника в грубой форме.
Видео поделились в телеграмм-канале «Новости Улан-Удэ и не только».
Неизвестно, чем закончилась для мужчины данная выходка. Видео обрывается на моменте, когда охранник берёт мужчину за плечо, тем самым не давая ему покинуть «место преступления».
В Улан-Удэ мужчина справил нужду посреди торгового центра
Происшествия, Фото:
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