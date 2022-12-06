В Улан-Удэ мужчина справил нужду посреди торгового центра

На замечания охранника он не реагировал



Посетители одного из торговых центров в Улан-Удэ запечатлели на видео необычную ситуацию. Неизвестный мужчина решил не утруждать себя походом до туалета и справил малую нужду прямо в холле ТЦ.



Находящийся рядом охранник незамедлительно среагировал на экстравагантную выходку, однако мужчина своё деяние не прекратил. Он в нецензурной форме дал понять сотруднику охраны, что ему всё равно, а чуть позже «послал» охранника в грубой форме.



Видео поделились в телеграмм-канале «Новости Улан-Удэ и не только».



Неизвестно, чем закончилась для мужчины данная выходка. Видео обрывается на моменте, когда охранник берёт мужчину за плечо, тем самым не давая ему покинуть «место преступления».



