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В Улан-Удэ оцепляли Главпочтамт

В Улан-Удэ оцепляли Главпочтамт
Происшествия,  Фото:t.me/TVcom_news
На месте работали взрывотехники

Сегодня ближе к вечеру в центре Улан-Удэ обнаружили подозрительный предмет возле здания Главпочтамта. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые оцепили территорию. Видео опубликовала в своём Telegram-канале телекомпания «Тивиком».

Как выяснилось, находка никакой опасности не предоставляла.

- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории. В ходе осмотра взрывотехниками ОМОН Росгвардии установлено, что предмет опасности не представляет, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

17 октября в Улан-Удэ эвакуировали детей из городского Дворца детского и юношеского творчества из-за бесхозного рюкзака, который забыл неизвестный.

26 июля в столице Бурятии оцепили мост на улице Корабельная из-за сумок, в которых, как выяснилось, была одежда. А днём ранее спецслужбы оцепили двор на улице Ербанова. Тогда причиной переполоха стал бесхозный пустой рюкзак.
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