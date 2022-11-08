На месте работали взрывотехники
Сегодня ближе к вечеру в центре Улан-Удэ обнаружили подозрительный предмет возле здания Главпочтамта. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые оцепили территорию. Видео опубликовала в своём Telegram-канале телекомпания «Тивиком».
Как выяснилось, находка никакой опасности не предоставляла.
- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории. В ходе осмотра взрывотехниками ОМОН Росгвардии установлено, что предмет опасности не представляет, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
17 октября в Улан-Удэ эвакуировали детей из городского Дворца детского и юношеского творчества из-за бесхозного рюкзака, который забыл неизвестный.
26 июля в столице Бурятии оцепили мост на улице Корабельная из-за сумок, в которых, как выяснилось, была одежда. А днём ранее спецслужбы оцепили двор на улице Ербанова. Тогда причиной переполоха стал бесхозный пустой рюкзак.
В Улан-Удэ оцепляли Главпочтамт
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пассажиры на остановках заметно нервничают
Будут проверены органы, отвечающие за профилактику безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних
Погибла 77-летняя женщина
Игорный клуб проработал три года
Пожар произошёл на Кирзаводе
Мужчины предстанут перед судом
Чужой гараж вор перекрасил
Она скончалась в больнице
Мужчина решил съездить на чужой машине по своим делам
Водители не выбрали безопасную дистанцию
Установлена предварительная причина крупного утреннего пожара
Женщину задержали на почте при получении посылки
Ущерб оценён в 220 тысяч рублей
Пожар произошёл неподалёку от школы №9
Тело убитого напарники сбросили в выгребную яму