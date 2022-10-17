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В Улан-Удэ детей эвакуировали из-за рюкзака

В Улан-Удэ детей эвакуировали из-за рюкзака
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сотрудники ОМОН осмотрели забытое кем-то имущество

Сегодня днём в городском Дворце детского (юношеского) творчества Улан-Удэ обнаружили бесхозный рюкзак. Сотрудники экстренных служб тут же прибыли на место для оперативного реагирования. Они организовали эвакуацию и оцепили прилегающую территорию.

Дети в ожидании окончания проверки стояли на улице.

- В ходе осмотра взрывотехниками ОМОН установлено, что в рюкзаке находилась личные вещи, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
Росгвардия дворец детского и юношеского творчества

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