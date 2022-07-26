В Улан-Удэ оцепили мост из-за сумок с одеждой

На месте работали взрывотехники
Сегодня днём в Улан-Удэ обнаружили две бесхозные сумки посреди моста на улице Корабельная. На место выехали сотрудники экстренных служб, которые оцепили мост.
Выяснилось, что содержимое сумок опасности не представляет – там находилась куча ношеной одежды.
- В ходе осмотра взрывотехниками ОМОН установлено, что в сумках находятся носимые вещи. Находка угрозы не представляет, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера из-за забытого рюкзака в центре Улан-Удэ оцепили весь двор на улице Ербанова
. На месте также работали взрывотехники.
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