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В Улан-Удэ оцепили мост из-за сумок с одеждой

В Улан-Удэ оцепили мост из-за сумок с одеждой
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На месте работали взрывотехники

Сегодня днём в Улан-Удэ обнаружили две бесхозные сумки посреди моста на улице Корабельная. На место выехали сотрудники экстренных служб, которые оцепили мост.

Выяснилось, что содержимое сумок опасности не представляет – там находилась куча ношеной одежды.

- В ходе осмотра взрывотехниками ОМОН установлено, что в сумках находятся носимые вещи. Находка угрозы не представляет, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», вчера из-за забытого рюкзака в центре Улан-Удэ оцепили весь двор на улице Ербанова. На месте также работали взрывотехники.

Росгвардия

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