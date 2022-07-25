В центре Улан-Удэ из-за забытого рюкзака оцепили двор

На место выезжали взрывотехники



Сегодня днём оцепили двор дома по улице Ербанова в центре Улан-Удэ. Встревоженное сообщение опубликовали в группе «Весь Улан-Удэ • Бурятия».



- Оцепили двор на Ербанова. Пожарные, скорая, МЧС, полиция с собаками. Людей разворачивают, машины тоже, - сообщил очевидец.



Выяснилось, что причиной переполоха стал бесхозный рюкзак. Ситуацию «Байкал-Daily» прокомментировали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории. В ходе осмотра взрывотехниками ОМОН установлено, что рюкзак был пуст, - сообщили в ведомстве.



Сотрудники Росгвардии Бурятии призывают жителей и гостей республики быть более бдительными и ответственно подходить к вопросу сохранности своих вещей.



- Ни в коем случае не оставляйте их без присмотра! Тем самым вы обезопасите себя от возможной пропажи вещей и исключите колоссальные затраты, связанные с выездом на место оперативных служб и работой по обеспечению безопасности населения! –призывают росгвардейцы.



