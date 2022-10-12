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В Бурятии мужчина потерял сознание в горящем доме и едва не погиб

В Бурятии мужчина потерял сознание в горящем доме и едва не погиб
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Дом выгорел изнутри

Днём 10 октября жители посёлка Таксимо в Бурятии позвонили на номер 112 и сообщил о горящем доме по улице Сибирская.

Когда пожарные прибыли на место, изнутри горел жилой брусовой дом. Пожарные спасли мужчину, который лежал на полу возле входа в дом. Он уже потерял сознание и мог бы погибнуть, если бы не пришедшая помощь.

- Позднее стало известно, что накануне к хозяину дома пришёл его знакомый, сам владелец дома в это время отсутствовал. Гость выпил спиртное, поставил разогревать пищу на электроплиту и уснул. Проснулся от запаха дыма, добрался до выхода и потерял сознание, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

 

Мужчину госпитализировали в Муйскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего ожог кисти. Выяснилось, что мужчина был пьян.

В тушении пожара приняли участие пять пожарных и две автоцистерны, открытый огонь ликвидировали за 33 минуты.

Огнём уничтожена крыша, веранда, сам дом выгорел изнутри на общей площади 42 квадратных метра.



пожар

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