В Бурятии мужчина потерял сознание в горящем доме и едва не погиб









Мужчину госпитализировали в Муйскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего ожог кисти. Выяснилось, что мужчина был пьян.



В тушении пожара приняли участие пять пожарных и две автоцистерны, открытый огонь ликвидировали за 33 минуты.



Огнём уничтожена крыша, веранда, сам дом выгорел изнутри на общей площади 42 квадратных метра. Мужчину госпитализировали в Муйскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего ожог кисти. Выяснилось, что мужчина был пьян.В тушении пожара приняли участие пять пожарных и две автоцистерны, открытый огонь ликвидировали за 33 минуты.Огнём уничтожена крыша, веранда, сам дом выгорел изнутри на общей площади 42 квадратных метра.





Днём 10 октября жители посёлка Таксимо в Бурятии позвонили на номер 112 и сообщил о горящем доме по улице Сибирская.Когда пожарные прибыли на место, изнутри горел жилой брусовой дом. Пожарные спасли мужчину, который лежал на полу возле входа в дом. Он уже потерял сознание и мог бы погибнуть, если бы не пришедшая помощь.- Позднее стало известно, что накануне к хозяину дома пришёл его знакомый, сам владелец дома в это время отсутствовал. Гость выпил спиртное, поставил разогревать пищу на электроплиту и уснул. Проснулся от запаха дыма, добрался до выхода и потерял сознание, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.