В Улан-Удэ домушник изнасиловал девушку в её квартире

«Будешь знать, как с открытым балконом спать», - поучал преступник



Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор мужчине, который изнасиловал незнакомую девушку, забравшись в её квартиру.



Ранее мужчина был не раз судим, но за кражи. В середине июня он сидел во дворе дома, когда его внимание привлёк свет в окне квартиры на первом этаже. Балкон при этом был открыт.



Недолго думая, он решил пробраться туда и что-нибудь украсть.



Мужчина легко попал в квартиру через балконную дверь, но не нашёл ничего особо ценного. Но когда увидел спящую в комнате девушку, внезапно решил её изнасиловать. Мужчина напал на жертву и совершил своё гнусное преступление. При этом он ещё и приговаривал: «Будешь знать, как с открытым балконом спать».



- Суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Попова.

