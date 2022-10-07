«Будешь знать, как с открытым балконом спать», - поучал преступник
Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор мужчине, который изнасиловал незнакомую девушку, забравшись в её квартиру.
Ранее мужчина был не раз судим, но за кражи. В середине июня он сидел во дворе дома, когда его внимание привлёк свет в окне квартиры на первом этаже. Балкон при этом был открыт.
Недолго думая, он решил пробраться туда и что-нибудь украсть.
Мужчина легко попал в квартиру через балконную дверь, но не нашёл ничего особо ценного. Но когда увидел спящую в комнате девушку, внезапно решил её изнасиловать. Мужчина напал на жертву и совершил своё гнусное преступление. При этом он ещё и приговаривал: «Будешь знать, как с открытым балконом спать».
- Суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Попова.
В Улан-Удэ домушник изнасиловал девушку в её квартире
Происшествия, Фото:
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