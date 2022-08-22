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В Улан-Удэ «заминировали» пять судов

В Улан-Удэ «заминировали» пять судов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На месте работают сотрудники экстренных и правоохранительных служб

Как стало известно «Байкал-Daily», очередная волна сообщений с угрозами минирования пришла в Улан-Удэ сегодня утром. Анонимки касаются зданий судов Советского, Железнодорожного, Октябрьского районов, Верховного суда и Арбитражного суда.

Сотрудники и посетители выведены на улицу. Прилегающие к зданиям территории оцепили.

Подробности происшествия станут известны позднее.

Как сообщал «Байкал-Daily», предыдущие сообщения о лжеминировании были зафиксированы в начале августа. Тогда анонимки получили Арбитражный суд Бурятии и торговый центр «Форум»

В конце июля лжеминёры добрались до севера республики. Информация о якобы заложенной взрывчатке касалась здания администрации Северобайкальска, больницы РЖД, торговых центров «Бытовой центр», «Вист Сити», магазина «Берег Байкала», магазина «Дружок». 

11 июля сообщения о «заложенных взрывных устройствах» получили Верховный суд, а также районные суды Железнодорожного и Советского районов.

Отметим, в пятницу, 19 августа, анонимы отправили девять сообщений о «минировании» в Санкт-Петербурге. Они касались одного райсуда и восьми роддомов. 20 августа в Калуге из-за аналогичных угроз эвакуировали людей из 14 зданий, включая торгово-развлекательные центры и всё те же суды. 
угроза взрыва

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