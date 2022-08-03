В Улан-Удэ в «заминированных» суде и ТРЦ не нашли опасных предметов









К слову, накануне, 2 августа, аналогичные сообщения были зафиксированы в Чите. Там поступили анонимки о «минировании» Читинского районного суда, судов Ингодинского, Черновского, Железнодорожного районов, Забайкальского краевого суда, а также гарнизонного военного суда.



В Москве 2 августа по той же причине эвакуировали более тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковской галереи.



В тот же день в связи с поступившими сообщениями об угрозе минирования эвакуировали сотрудников и посетителей судов, а также детсадов в Волгограде.



Помимо этого, неизвестные вчера «заминировали» все заводы в Московской области.



