В Улан-Удэ в «заминированных» суде и ТРЦ не нашли опасных предметов

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ поступили сообщения с угрозой минирования зданий Арбитражного суда Бурятии и ТРЦ «Форум».
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования. Они оцепили территорию, а также эвакуировали сотрудников и посетителей.
Сигнал вновь оказался ложным.
- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
К слову, накануне, 2 августа, аналогичные сообщения были зафиксированы в Чите. Там поступили анонимки о «минировании» Читинского районного суда, судов Ингодинского, Черновского, Железнодорожного районов, Забайкальского краевого суда, а также гарнизонного военного суда.
В Москве 2 августа по той же причине эвакуировали более тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковской галереи.
В тот же день в связи с поступившими сообщениями об угрозе минирования эвакуировали сотрудников и посетителей судов, а также детсадов в Волгограде.
Помимо этого, неизвестные вчера «заминировали» все заводы в Московской области.