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В Улан-Удэ в «заминированных» суде и ТРЦ не нашли опасных предметов

В Улан-Удэ в «заминированных» суде и ТРЦ не нашли опасных предметов
Происшествия, 
Осмотр двух зданий, где прошла эвакуация, завершён

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ поступили сообщения с угрозой минирования зданий Арбитражного суда Бурятии и ТРЦ «Форум».

Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования. Они оцепили территорию, а также эвакуировали сотрудников и посетителей.

Сигнал вновь оказался ложным.

- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



К слову, накануне, 2 августа, аналогичные сообщения были зафиксированы в Чите. Там поступили анонимки о «минировании» Читинского районного суда, судов Ингодинского, Черновского, Железнодорожного районов, Забайкальского краевого суда, а также гарнизонного военного суда.

В Москве 2 августа по той же причине эвакуировали более тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковской галереи.

В тот же день в связи с поступившими сообщениями об угрозе минирования эвакуировали сотрудников и посетителей судов, а также детсадов в Волгограде.

Помимо этого, неизвестные вчера «заминировали» все заводы в Московской области.

Росгвардия угроза взрыва

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